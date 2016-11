Beispiele gibt es viele: Auf dem Hof Unterbrand stand ein Bildstöckli mitten in einem Feld. Es wurde an einen neuen Standort an der Strasse zum Oberbrandhof versetzt. Ein Wegkreuz von 1782 stand am Waldrand oberhalb der Mariahalden. Es wurde gereinigt und an den Begegnungsplatz am Burkardsweg an der Strasse Beinwil-Rüstenschwil versetzt. Oder das Steinkreuz in Wiggwil: Seine Besitzerin, die Hans Neuhaus AG, hat es an die Kirchgemeinde verschenkt und auch noch einen Beitrag an die Renovation bezahlt. Jetzt steht es unterhalb der «Wiehnacht» am Weg Wiggwil-Beinwil.

«Es ist unsere Pflicht, in einer christlich geprägten Welt diese Sinnbilder, die uns geistige Wege und Werte aufzeigen, zu erhalten und zu pflegen», sagt Hofstetter. Meistens sind die Bildstöckli und Wegkreuze im privaten Besitz. Mit acht Grundstückbesitzern konnten Verträge abgeschlossen werden. Die Kreuze und Bildstöckli gehören weiterhin den Grundeigentümern, sie dürfen aber nicht entfernt werden, und die Kirchgemeinde hat das Recht, die Kulturgüter zu unterhalten. Andere Besitzer erklärten sich bereit, selber zu ihren kleinen Kulturdenkmälern zu schauen und sie zu unterhalten.