Sieben Einwohnerinnen und Einwohner aus Fischbach-Göslikon haben sich Anfang November zur IG Sandbank zusammengeschlossen und wehren sich gegen das geplante Renaturierungsprojekt im Grien. Mittels Petition, die sie am Donnerstag an der Gemeindeversammlung überreichen werden, fordern sie den Gemeinderat auf, sich an Pro Natura Aargau zu wenden.

Die Haldenstrasse am Reussufer, die im Besitz der Gemeinde ist, soll nicht an die Naturschutzorganisation übergeben werden, bevor diese Gemeinderat und Bevölkerung angehört hat und deren Anliegen ins Projekt einfliessen. Konkret: Pro Natura Aargau soll «mit dem Auenprojekt Grien eine Fuss-/Fahrradbrücke von Fischbach-Göslikon nach Künten-Sulz planen.

Die Umsetzung ist Sache der Gemeinden und des Kantons». Die Petitionäre betonen: «Wir sind nicht gegen den Naturschutz.» Das Naturschutzprojekt werde aber «über die Köpfe von uns Einwohnern realisiert». Die Rede ist gar von einer Naturschutz-Diktatur von Pro Natura Aargau.

Neuer Reuss-Seitenarm

Warum soll das Gebiet in Fischbach-Göslikon renaturiert werden? 1993 beschloss das Aargauer Volk, dass 1 % der Kantonsfläche Auenland sein soll. Im Gebiet Grien will Pro Natura deshalb Blocksteine und Betonelemente entfernen und einen gut 200 Meter langen, bis zu 20 Meter breiten Seitenarm ausheben.