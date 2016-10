Mit aller Kraft drücken die Männer und Frauen mit den dreckigen Überhosen den Speer in den Boden, als wären sie Ritter, die einen Drachen töten müssten. Eine Markierung zeigt ihnen, dass sie in der richtigen Tiefe angekommen sind. Eine Drehung und das Erdreich in rund sieben Metern Tiefe wird im Speer eingeschlossen – bis neun Meter tief will die Gruppe bohren, wenn es der Boden zulässt. Der Speer ist natürlich kein richtiger Speer, sondern eine Metallstange, an deren Ende ein zylinderförmiger, zugespitzter Behälter sitzt. Jede Bohrung geht noch etwas tiefer in die Sedimente. Darin enthalten sind Pollen, die vor bis zu zwölftausend Jahren auf den Boden fielen. Genau wie bei Baumringen können die Forscher durch die Einlagerungen tief in der nassen Erde Erkenntnisse über längst vergangene Zeiten gewinnen.