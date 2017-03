Arden Seilers berührende Geschichte wirft Wellen. Weil der kleine Bub aus Möriken mit Entwicklungsverzögerung nicht mehr in den Standard-Einkaufswagen passte, bemühte sich seine Mutter Winnie nach Alternativen. Mit Erfolg: Sowohl Migros wie auch Coop schafften den Ben's Cart an. Vom grossen Sitz mit hoher Rückenlehne und Anschnallgurt profitiert nun auch der kleine Sandro aus Sarmenstorf. Sandro Koch war vor gut einem Jahr in die Schlagzeilen gekommen. Womöglich ist der dreijährige Bub das erste Zika-Kind der Schweiz.