Gibt es auch Kritik am Spiel, bei dem man sich virtuell abschiesst? «Ja, aber die gibt es an jedem Spiel. Es geht darum, Punkte zu sammeln, alles wird aufgezeichnet und am Schluss gibt es eine Auswertung. Bei den Lasern handelt es sich um ein Spielzeug und nicht um eine Waffe. Lasertag ist es ein Gruppenspiel, bei dem man sich bewegen muss», beschreibt Sager. Man komme auch ins Schwitzen. «Wir haben Duschen und Umkleidekabinen.»

Die Arbeiten in Bremgarten sind schon voll im Gang. Einen Eröffnungstermin gibt es aber noch nicht. «Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, aber sicher noch dieses Jahr», so Sager.