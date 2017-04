Sieben Varianten vorgeschlagen

Auf der Basis des genehmigten Planungskorridors hat Swissgrid mögliche Leitungskorridore ausgearbeitet und Mitte Februar 2016 Gemeinden, Verbände und Organisationen zu einer ersten Anhörung dazu eingeladen. Dieser Prozess wurde von Swissgrid als freiwillige «Zusatzrunde» inszeniert mit dem Ziel, mögliche Kritiker frühzeitig ins Boot holen und mit ihnen offen über die Varianten diskutieren zu können. Dieses Vorgehen ist allgemein geschätzt worden. Der VSLR beispielsweise hält in seiner Stellungnahme fest: «Das nun von Swissgrid gewählte Vorgehen zur vorgängigen Mitwirkung und Stellungnahme der Region erachten wir als lösungsorientiert.»

Zur Diskussion gestellt hat Swissgrid sieben Varianten: eine Freileitung auf dem Trassee der bestehenden Leitung, eine Freileitung auf dem gleichen Trassee, die aber im BLN-Gebiet (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von besonderer Bedeutung) verkabelt ist, eine komplette Erdverkabelung auf der gleichen Strecke, eine Freileitung über das Gebiet Wagenrain und ab Hermetschwil entlang der bisherigen Leitung, Freileitung Wagenrain mit teilweiser Erdverkabelung, eine Teilverkabelung durch das Bünz- und Reusstal entlang der bestehenden Gasleitung und dieselbe Variante mit einem anderen Verlauf über Mühlau.

Korridor 5 ist klarer Favorit

«Die Verkabelung der 380-kV-Hochspannungsleitung auf der gesamten Strecke Niederwil–Obfelden ist die vom VSLR präferierte Variante. Sie hat die geringsten Auswirkungen auf Landschaft und Siedlungsfläche und erfüllt zudem als einzige die Planungsgrundsätze des Richtplans Kanton Aargau», hält der Verein in seiner Stellungnahme fest. Der sogenannte Korridor 5 ist offenbar auch bei den Gemeinden und Regionalplanungsverbänden der klare Favorit, wie eine Umfrage zeigt.

Bei Swissgrid kann man dazu noch nichts sagen: «Die Anhörung ist am 31. März abgeschlossen worden. Wir werden die Stellungnahmen sichten und die Auswertung der Begleitgruppe übermitteln», erklärt Jan Schenk von der Swissgrid-Projektkommunikation. Die vom Bundesamt für Energie eingesetzte Begleitgruppe hat schon die Vorschläge zum Planungskorridor erarbeitet und sie wird auch eine Empfehlung für den definitiven Leitungskorridor abgeben. Diese wird dann – voraussichtlich im Herbst 2018 – in das öffentliche Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahren geschickt. Ob die Begleitgruppe tatsächlich, wie in der Region bevorzugt, die Erdverkabelung favorisiert, bleibt vorderhand offen.