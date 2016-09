Die Zimmer im Seniorenzentrum Obere Mühle in Villmergen sind zu 98 Prozent ausgelastet. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Allerdings: «Die Menschen werden immer älter, sie wollen länger selbstständig sein und beziehen Spitexleistungen, auch aus Kostengründen», sagt Mike Lauper, Präsident des Altersheimvereins Villmergen-Dintikon.

Um als Kompetenzzentrum für Alterspflege und Betreuung konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben, für potenzielle Bewohner und Arbeitnehmende ebenso, entwickeln Trägerschaft und Heimleitung zurzeit das aus den 70er-Jahren stammende Konzept weiter.

Infrastruktur besser nützen

Ab sofort werden zwei der 14 Alterswohnungen der Oberen Mühle für das «Wohnen mit Dienstleistungen» angeboten. Im Gegensatz zu den anderen beiden 2½-Zimmer-Wohnungen können Mieterinnen und Mieter von einem Gesamtpaket von Dienstleistungen profitieren: 24-Stunden-Notrufdienst, Verpflegung nach Wunsch, Raum- und Wäscheservice oder Coiffeure und Fusspflege. «Unser Ziel ist es, günstigen und zweckmässigen Wohnraum für die Generation 60 plus zu schaffen und unsere Dienstleistungen in Sachen Pflege, Betreuung und Therapie auszubauen», begründet Lauper.

Eine weitere, kurzfristig umsetzbare Massnahme der Konzeptänderung ist die Öffnung des Altersheims nach aussen. Die Infrastruktur des Seniorenzentrums soll insofern verbessert werden, dass Jung und Alt, Vereine, Bedürftige und die Gemeinde selbst noch mehr profitieren. «Unsere Restaurationslokalitäten wollen wir so verändern, dass sie vermehrt auch öffentlich genutzt werden können. Wir möchten eine generationenübergreifende Begegnungsstätte schaffen», so Lauper.