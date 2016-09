Wie reagiert der Kanton?

Ab Oktober gehen wieder 15 Kinder in Geltwil zur Schule. Für das Schuljahr 2017/18 sind – Stand heute – allerdings nur noch 12 Schülerinnen und Schüler zu erwarten, wie Schulleiterin Manuela Mettler ausführte.

Wie das Departement Bildung, Kultur und Sport darauf reagieren wird, ist nicht klar. Zwar kann der Kanton eine Minderzahl für einen beschränkten Zeitraum zulassen, wenn darauf die Schülerzahl wieder auf das Minimum ansteigt. Im Fall von Geltwil sind die Perspektiven diesbezüglich aber eher düster, wenn nicht genügend Kinder von auswärts an die Schule geholt werden können.

Verbindlichkeit fehlt

In der Diskussion kam auch die Frage auf, ob in der Geltwiler Bevölkerung «das Feuer für die Unterstützung der Schule noch wirklich brennt». Diese Frage schien angesichts der eher mageren Beteiligung an diesem Informationsabend berechtigt. Gemeindeammann Daniel Appert bekräftigte, dass der Gemeinderat hinter der Schule stehe, sich aber auch hin und wieder die Frage stelle, wie stark der Rückhalt in der Bevölkerung tatsächlich noch ist.

Als problematisch wurde beurteilt, dass durch die stete Verunsicherung um den Erhalt der Schule für auswärtige Eltern die Verbindlichkeit, die Sicherheit fehle. Das stört die Schulpflege auch. «Aber wir können und dürfen doch keine falschen Versprechen abgeben», meinte Arnold. Gefordert wurde schliesslich eine noch stärkere Anpassung der Schule an heutige Gegebenheiten, etwa die Betreuung der Kinder den ganzen Tag als Gesamtpaket für Eltern, die beide berufstätig sind.