Die neue Wohler Gemeindeordnung ist am 12. Februar an der Urne überraschend deutlich gutgeheissen worden. Nachdem inzwischen auch das zuständige Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) grünes Licht erteilt hat, kann von Gemeinderat und Verwaltung die Umsetzung an die Hand genommen werden.

Das passiert auf zwei Ebenen. «Die Umsetzung der neuen Führungsstruktur liegt in der Kompetenz des Gemeinderates. Wir werden das Parlament selbstverständlich über das Konzept informieren, abgestimmt werden muss darüber jedoch nicht», erklärt Vizeammann Paul Huwiler. Anders verhält es sich mit den Reglementen, die der neuen Gemeindeordnung angepasst werden müssen: «Es müssen alle Reglemente angepasst werden, welche Gemeinderat und Parlament betreffen. So das Geschäftsreglement des Einwohnerrates, das Reglement über die Entschädigungen von Behörden und Kommission und das Anstellungsreglement des Gemeindeammanns», erläutert Gemeindeschreiber Christoph Weibel. Allenfalls würden diese verbindlichen Leitinstrumente künftig anders heissen, das stehe aber noch nicht fest.

Noch vor den Sommerferien, voraussichtlich am 26. Juni, wird der Einwohnerrat darüber befinden. Die Fraktionen sollen jedoch bereits in der Erarbeitungsphase mit einbezogen werden: «Vorgesehen ist eine breite Vernehmlassung der Entwürfe in den Parteien oder die Bildung einer politisch breit abgestützten Arbeitsgruppe, die ihre Ideen einbringen kann», sagt Paul Huwiler. Das Volk muss zu den überarbeiteten Reglementen nicht mehr Stellung nehmen. Es sei denn, der Einwohnerrat unterstellt seinen entsprechenden Beschluss dem Behördenreferendum oder es wird von Stimmberechtigten das Referendum ergriffen. Möglich ist das allerdings nur bei den Anstellungs- und Entschädigungsreglementen. Das Geschäftsreglement des Einwohnerrates ist nicht referendumsfähig.

Führung bestimmt Gemeinderat

Das Gleiche gilt für die neue Führung der Verwaltung, also die fünf Bereichsleiter. Sie werden vom Gemeinderat bestimmt oder neu angestellt, aufgrund der Anforderungsprofile, welche zurzeit ausgearbeitet werden. Wer der Verwaltung künftig als Geschäftsleiter vorsteht, ist offiziell noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass der Gemeinderat den bisherigen Gemeindeschreiber Christoph Weibel mit dieser Aufgabe betrauen wird.

Die fünf Bereichsleiter bilden zusammen die Geschäftsleitung, die ab 1. Januar 2018 für die operative Führung im Gemeindehaus zuständig ist. Ebenso für die Personalführung, die bisher noch dem Gemeinderat unterliegt. Er wird von dieser Aufgabe entlastet und künftig auch nur noch die Bereichsleiter selber rekrutieren und anstellen. Ab Stufe Abteilungsleiter ist dafür künftig die Geschäftsleitung zuständig.

Weiterhin in der Kompetenz des Einwohnerrates liegt der Stellenplan. Neue Stellen, die durch das neue Führungsmodell nötig werden, müssen von ihm bewilligt werden. Laut Paul Huwiler ist noch offen, wie viele Stellen das genau sein werden und wann sie erforderlich sind, weil das neue Konzept schrittweise umgesetzt wird.