Die Dächer der Reussgasse-Häuser wurden in der Altstadtkommission aber durchaus diskutiert. «Es gelten strikte Regeln, in gewissen Bereichen gibt es aber einen Ermessensspielraum», erklärt Stöckli. Bei einer Renovation von bestehenden Reihenhäusern wäre ein Kupferdach zum Beispiel nicht möglich. «Weil die fünf Häuser aber für sich alleine stehen und nicht an bestehende Reihenhäuser angrenzen, konnten wir dies dem Bauherrn zugestehen.»

Zustimmung erhielt das Vorhaben auch vom Denkmalpfleger Jonas Kallenbach, der in der Altstadtkommission eine beratende Funktion innehat. So empfahl die Kommission dem Stadtrat, das Projekt zu genehmigen, was dieser auch tat.

Klare Richtlinien

Die Häuser befinden sich am Rand der Altstadtzone. In der Nähe entsteht die Überbauung «Am Ufer», die in modernem Stil und mit Flachdächern daherkommt – hier gelten andere Regeln. Die Mauer, die an die Reussgasse-Häuser angrenzt, symbolisiert den früheren Verlauf der Stadtmauer und bildet die Grenze der Altstadtzone. Die baulichen Bestimmungen sind im «Reglement für das Bauen in der Altstadt» aufgeführt. Sämtliche «nach aussen in Erscheinung tretenden baulichen Massnahmen» sind bewilligungspflichtig.

Zusätzlich zu den Fällen, die der Kanton regelt, betrifft dies zum Beispiel Fassadenanstriche, Fenster, Türen, Anschriften oder Aussenbeleuchtungen. Bauwilligen wird empfohlen, vor der Projektierung mit der Bauverwaltung Kontakt aufzunehmen, um Bedingungen abzuklären. Baugesuche in der Altstadtzone und der Umgebungsschutzzone Altstadt werden der Altstadtkommission zur Stellungnahme unterbreitet. Immer wieder komme es vor, dass Vorhaben an den Auflagen scheitern, sagt Stöckli: «Besonders oft bei Dachfenstern oder Balkonen, weil die Leute mehr Licht oder einen Platz an der frischen Luft möchten. Hier ist streng geregelt, was erlaubt ist und was nicht.»

Dass bei der Stadt verhältnismässig viele Nachfragen zu den glänzenden Dächern eingegangen sind, freut Doris Stöckli. «Es zeigt, dass die Leute Interesse daran haben, was in der Altstadt geschieht. Sie wohnen nicht nur hier, sie leben in Bremgarten.»