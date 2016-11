Ursprünglich war sie in Bremgarten angedacht, doch «Wohnen mit Service und eine Demenzabteilung passen einfach nicht zusammen. Und in Widen müssen wir im 5. Stock nicht allzu viel ändern, man hat eine wunderbare Aussicht und kann rund um den Stock spazieren, das ist sehr wichtig für unsere Klienten.» Der langjährige Bewohner, dessen Kinder schon in der Wohnung im 5. Stock aufgewachsen sind, will dem Projekt nicht im Weg stehen und zieht demnächst aus.

Ebenfalls einstimmig sprachen die Abgeordneten 30 000 Franken für die Rechtsformänderung der Alterszentren, und hiessen das Verbandsbudget 2017 mit einem geplanten Minus von 222 500 Franken gut.

Roger Cébe wurde feierlich aus dem Amt des Vorstandspräsidenten entlassen und übergab dieses interimistisch an Vizepräsidentin Rossella Torre. Er selber ist der neue Geschäftsführer der beiden Alterszentren (az vom 11. November). Zudem wurde der Rudolfstetter Abgeordnete Marc Hexspoor verabschiedet, er übergibt an seinen Gemeinderats-Nachfolger Reto Bissig.