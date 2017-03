Montag, 9.15 Uhr: Es ist laut in den Räumen des Vereins für Jugend- und Freizeit (VJF) in Wohlen. Die Stühle sind alle besetzt. Bei der Fensterfront sitzen Frauen an schnurrenden Nähmaschinen, an den Tischen in der Nähe werden Vokabeln geübt – mal konzentriert leise, mal laut lachend – und dazwischen tapsen kleine Kinder durch die Räume. Ein schönes Bild, findet Jola Walczak, eine der Initiantinnen des neuen Flüchtlingstreffs. «Wir sind überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind – sowohl Flüchtlinge als auch freiwillige Helfer. Es ist schön, zu sehen, wie sehr sie sich alle schon vernetzt haben und wie gut die Stimmung ist», gibt sie begeistert Auskunft. «Es gibt noch mehr Flüchtlinge, die sich noch nicht hergetrauen.» Auch würde sie den Treff gerne auf den Nachmittag ausweiten. «Aber eins nach dem anderen.»

Stoff zum Nähen gesucht

Unter den Flüchtlingen sind Männer und Frauen, ältere, jüngere und ganz kleine. Eritreerin Luli Lemma freut sich: «Ich finde es wunderbar, dass wir uns hier mit anderen Flüchtlingen, aber auch mit Schweizerinnen treffen können. Ich habe heute ein Kleid meiner Tochter mitgebracht, das ich an der Nähmaschine flicken möchte. Das habe ich noch nie gemacht, darum ist es sehr spannend für mich, dass ich es hier lernen kann.» Die Maschinen gehören den freiwilligen Helferinnen Yvonne Fillekes und Vally Stäger. «Ich bin selber auch nur Hobby-Näherin, aber ich freue mich, wenn ich etwas für die Flüchtlinge tun kann», sagt Fillekes (76). «Umso mehr, da ich pensioniert bin. Ich überlege mir jede Woche etwas anderes. Einmal habe ich Zopf und Kuchen mitgebracht, einmal ein Uno, daran hatten auch alle viel Spass.» So bringt jede Helferin immer wieder neue Ideen ein. «Das Einzige, was uns bald ausgeht, ist der Stoff zum Nähen», sagt Katharina Stäger, Projektleiterin des Integrationsprogramms Toolbox, die den Treff mit Jola Walczak und Thomas Leitch, Präsident des Trägervereins Begegnung der Kulturen, auf die Beine gestellt hat. «Falls jemand Stoff daheim hat, den er oder sie nicht mehr braucht: Bei uns gäbe es sehr dankbare Abnehmerinnen.»

Ein bisschen Enkel-Ersatz

Damit ihre Eltern fleissig nähen und Deutsch lernen können, werden die Kleinsten im Nebenzimmer unterhalten. Sie lernen Schweizer Kinderliedli und spielen mit den freiwilligen Betreuerinnen. «Für mich ist es eine sehr schöne Aufgabe, diese zwei Stunden auf die Kleinen aufzupassen. Meine Enkelin wohnt leider im Ausland, da ist das hier eine Art Ersatz», lacht Yvonne Brunner (57).

In dem Moment kommen Frauen in Trainingsanzügen zur Tür herein. Sie waren joggen. «Ich jogge jeden Tag, da nehme ich gern einige Flüchtlinge mit», erklärt Martina Trottmann (38). Katharina Stäger hält fest: «So trägt jeder Freiwillige bei, was er eben möchte. Jeder ist herzlich willkommen bei uns.»

Flüchtlingstreff Montags, 9 bis 11 Uhr, Verein für Jugend und Freizeit, Wohlen