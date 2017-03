Wie steht es bei all den Aktivitäten mit der Schule? «Das ist überhaupt kein Problem, sie hat immer Priorität.» Als sie nach Paris gefahren gefahren sei, hätte sie einfach ihre Schulsachen eingepackt und auf dem Weg gelernt. «Das ging ganz gut», erzählt sie.» In Paris ging es zuerst an eine Ausstellung von Bella Hadid, dann an die Gala-Veranstaltung. «So viele bekannte Leute auf einmal zu sehen, war schon eindrücklich. Schüchtern bin ich zum Glück nicht, ich habe mit allen ein bisschen geplaudert, sogar mit Katerina Graham!» Die US-amerikanische Schauspielerin spielt in Edukatas Lieblingsserie Vampire Diaries.

Professionelle Unterstützung

Neben ihrer Agentur verhilft der Zürcher Star-Coiffeur Ludo Lee, zu dessen Kunden unter anderem Chanel, Karl Lagerfeld, Balmain und Schwarzkopf gehören, Edukata zu Anlässen und Aufträgen. Ihr letzter und bisher liebster Auftrag war eine Video-Kampagne für Schwarzkopf mit anschliessender Modeschau.

Trotz anlaufender Karriere kennt sie keine Überheblichkeit: «Was bringt es, arrogant zu sein?». An Wochenenden arbeitet Edukata in einer Bar, in den Schulferien hilft sie beim Schulhaus-Putz mit, sie gibt Nachhilfestunden und hat sogar schon Pizza ausgeliefert. Auch von Sozialen Medien als Selbstvermarktungs-Plattform hält sie wenig. So wird man wohl auf ihre nächsten Aufträge warten müssen, um mehr von der sympathischen Wohlerin zu sehen. Diese seien bereits in Planung.