Die Post selbst hat im Oktober angekündigt, in den kommenden Jahren bis zu 600 Poststellen in der Schweiz zu schliessen. Der gelbe Riese sieht sich angesichts schrumpfender Umsätze und verändertem Kundenverhalten zu diesem Schritt gezwungen. Die Kritiker sprechen von einem Kahlschlag.

Wie es mit der Post am Mutschellen weitergeht, erfahren die Einwohnerinnen und Einwohner von Oberwil-Lieli an einer Informationsveranstaltung am 3. April (s. Box). (cze)