Glück im Unglück beim Unfall am Donnerstag im Chemieunterricht an der Bezirksschule Muri: Sechs von sieben Schülerinnen und Schülern, welche über Atembeschwerden klagten, konnten das Spital Muri bereits am gleichen Abend verlassen, wie Schulleiter Hubi Anderhub ausführt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler besuchten gestern wieder den Unterricht. Im Laufe des gestrigen Tages konnte auch der 62-jährige Chemielehrer das Spital verlassen; er erlitt Brandverletzungen an den Händen.

Während eines Experiments mit Magnesium war es zu einer Verpuffung und damit zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und werden die Situation genau untersuchen, um unsere Lehren daraus ziehen zu können.» Eine Verpuffung ist eine schlagartig auftretende Druckwelle, welche durch das Zünden einer explosionsfähigen Atmosphäre entsteht. Sie kann im Zuge einer unvollständigen Verbrennung durch eine mangelhafte Luftzufuhr entstehen.