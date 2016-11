Wer die Chaos-Theatergruppe schon einmal in Aktion gesehen hat, weiss, dass der Name Programm ist. So gab es an der Premiere ihres neuen Stücks «Und das am Hochzigsmorge» einige Lacher, die unabhängig vom Theater entstanden.

Den Traum, dieses Werk auf die Bühne zu bringen, hegte Regisseur Marcel Stutz schon seit über zehn Jahren. Jetzt wurde er wahr – und überzeugte mit motivierten Theaterspielern und abwechslungsreichen Tanzeinlagen aus den 20er-Jahren.

«Die Proben waren intensiv und herausfordernd», berichtet Stutz, «und das Ergebnis kann sich sehen lassen.» Das Stück spielt in der heutigen Zeit und handelt von einem Hochzeitsmorgen, der wegen der Organisation der Party im Garten im Chaos endet.

Die Blumen fehlen, das Brautkleid muss geflickt werden, die Eltern des Bräutigams aus Kanada wurden vergessen und nebenbei muss auch noch eine Werbekampagne für Büstenhalter auf die Beine gestellt werden.

Das Durcheinander im Hause Jabärg wird noch grösser, als der Brautvater mit der Tür zusammenstösst und plötzlich ein Charleston-Girl aus den 20er-Jahren sieht, das ihm den Verstand raubt. Ob die Hochzeit dennoch stattfindet, klärt sich nach unterhaltsamen zweieinhalb Stunden. (az)

Weitere Vorstellungen am Freitag, 25. 11., und Samstag, 26. 11. Mehr Infos

unter: www.chaostheatergruppe.ch