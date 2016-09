Nach dem traurigen Unfall von vergangener Woche unternimmt die Gemeinde nun also einen neuen Anlauf, die Sicherheit auf dem Schulweg zu verbessern. In einem ersten Schritt sollen Gespräche mit den Verkehrsexperten des Kantons sowie der Regionalpolizei aufgenommen werden. Dabei wolle man alle möglichen Optionen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Niederwilerstrasse abklären, wie Koch erklärt. «Der Gemeindeschreiber ist damit beauftragt, einen Termin im Oktober zu finden», so der Gemeindeammann.