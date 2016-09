Und auch Christian Huber, Gemeindeschreiber von Niederwil findet, dass die Übersichtlichkeit der Strecke Fluch und Segen zugleich sei. «Es ist nicht das erste Mal, dass dort ein Auto von der Strasse abgekommen ist», erklärt er.

So habe es schon mehrfach Forderungen aus der Bevölkerung gegeben, die Geschwindigkeit auf der Strasse zu reduzieren oder die Befahrung nur Zubringern zu gestatten. Nach dem tragischen Unfall vom Montag würde das Thema im Niederwiler Gemeinderat in den kommenden Wochen wieder intensiv diskutiert, so Huber.

Kein alternativer Schulweg

Parallel zur Unfallstrecke verläuft der Schänisweg, eine schmale Strasse zwischen den beiden Gemeinden, deren Befahrung nur Anwohnern gestattet ist. Wäre dieser Schulweg nicht geeigneter für die Kinder aus Nesselnbach?

Nein, findet David Erne, Schulleiter der Primarschule Niederwil. «Die Strecke entlang des Schänisweg ist viel weniger übersichtlich», erklärt er und fügt an: «Der Veloweg an der Niederwilerstrasse wurde sauber gemacht und ist sicher. Es gibt in Niederwil – zum Beispiel an der Hauptstrasse – Verkehrspunkte, die ein viel grösseres Gefahrenpotential aufweisen.»

Der sichere Schulweg sei in Niederwil prinzipiell immer ein Thema. So sorgen nach den Sommer- und Herbstferien jeweils Lotsendienste während mehreren Wochen dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüler im Strassenverkehr zurechtfinden, wie Erne erklärt.