An der Schule Arni liegt schon seit längerem einiges im Argen: Kurz nachdem Barbara Möhrle ihr Amt als Präsidentin der Schulpflege angetreten hat, kündigten der Schulleiter und die Schulsekretärin per Ende Januar. Auch einige Lehrkräfte drohten damit, die Schule zu verlassen.

Die Situation eskalierte, Eltern demonstrierten vor dem Gemeindehaus. Daraufhin organisierte die Schulpflege Ende Oktober eine Infoveranstaltung für die Eltern. Die Situation hat sich dadurch allerdings noch verschärft, da drei Mitglieder der Schulpflege ihren Rücktritt bekanntgaben.

Möhrle hat bereits früh mit der Schulaufsicht des Departements Bildung, Kultur und Sport Kontakt aufgenommen und Unterstützung angefordert. Dieses hat Beat Kappeler als externen Konfliktbegleiter vorgeschlagen. Gestern wandte sich der Gemeinderat Arni mittels Pressecommuniqué an die Öffentlichkeit, um über den Stand der Dinge zu informieren.

Führung der Schule gefährdet

Durch die Kündigungen von Schulleitung, Schulsekretariat und den drei Rücktritten aus der Schulpflege sei die Führung der Schule Arni gefährdet. «Dem beigezogenen Konfliktbegleiter Beat Kappeler wurde sehr schnell klar, dass die Schulpflege nie zu einer konstruktiven und kollegialen Zusammenarbeit gefunden hat.

Zwischen den beiden Führungsebenen Schulleitung und Schulpflege kam es zu keiner klaren Rollenfindung und zu keiner arbeitsfähigen Rollenabgrenzung.» Kappeler war an der ersten Sitzung der Schulpflege nach dem Ausbruch des Konflikts bereits dabei.

«Das erste Ziel des Konfliktbegleiters war und ist es, die Führungsgremien in ihren Rollen zu begleiten. Das operative Geschäft muss auch in dieser konfliktreichen Zeit erledigt werden.»

Die Schulpflege hat zwischenzeitlich entschieden, auf eine ad Interim–Lösung bis zum Sommer zu setzen. So sei es möglich, die Schulleiterposition in aller Ruhe per Sommer 2017 neu zu besetzen und den Entscheidungsprozess breit abgestützt zu gestalten, schreibt der Gemeinderat. Trotz der teilweise persönlichen Konflikte sei es das Ziel, die Übergangszeit ohne weitere Eskalationen bewältigen zu können.

Nachfolger gesucht

Die Nachfolgeregelung der Schulleitung soll gemeinsam mit der Schulpflege sichergestellt werden. «Die Schulpflege sucht für diese Zeit eine sehr erfahrene Schulleitungsperson, die in der Lage ist, die teaminterne Situation der Lehrpersonen zu begleiten und zu beruhigen.

Weiter soll die Zusammenarbeit der Schulpflege und Schulleitung installiert werden und geholfen werden, dass die zukünftige Schulpflege ihre strategische Rolle schnell findet und als Kollegialbehörde arbeitsfähig wird.»

Am 12. Februar 2017 finden die Ersatzwahlen für die zurückgetretenen drei Mitglieder der Schulpflege statt. Nach wie vor werden engagierte Personen aus Arni gesucht. Kappeler wird dieses neue Gremium bei der Neukonstituierung und Einführung begleiten.

Zusätzlich findet für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten eine Information am Montag, 19. Dezember, um 18 Uhr, statt. Es wird über das Amt als Mitglied der Schulpflege und die Aufgaben dieser Behörde informiert. Interessierte Personen melden sich bis Montag, 19. Dezember, 10 Uhr, beim Gemeindeschreiber Marco Widmer (056 649 90 10 oder Mail: gemeindeschreiber@arni-ag.ch).