"Nach verschiedenen Gesprächen in der Familie, mit meinen politischen Weggefährten, im Freundeskreis und mit der Bevölkerung habe ich entschieden, mich als Gemeinderat und als Gemeindeammann bei den Gesamterneuerungswahlen am 24. September 2017 für die nächste Amtsperiode zur Verfügung zu stellen. Die Nomination durch die Sozialdemokratische Partei erfolgt an der Parteiversammlung vom 24. April 2017.", schreibt der Wohler Gemeinderat Arsène Perroud (SP) in einer Medienmitteilung. Perroud ist seit 2013 in der Behörde.

Damit ist der Gemeinderats-Wahlkampf in Wohlen offiziell eröffnet. Ob neben Perroud noch jemand als Nachfolger von Gemeindeammann Walter Dubler kandidiert, ist noch offen. Vizeammann Paul Huwiler (CVP) hält sich auf Anfrage noch bedeckt: "Unsere Partei nominiert an ihrer Versammlung vom 29. Mai. Dann werde ich bekannt geben, ob ich als Gemeindeammann kandidiere." Klar ist, dass sich Huwiler, der seit 2006 Mitglied der Wohler Behörde ist, erneut als Gemeinderat und allenfalls auch als Vizeammann zur Verfügung stellt.

Vom amtierenden Wohler Gemeinderats-Sextett steigen fünf in die Wiederwahlen im Herbst: Neben Huwiler und Perroud sind das Bruno Breitschmid (FDP, seit 2010 im Amt), Ruedi Donat (CVP, seit 2010 im Amt) und Roland Vogt (SVP, seit 2013 im Amt). Urs Kuhn, Grüne, der sein ebenfalls 2010 angetreten hat, verzichtet auf einen Wiederwahl.