Bei einer Stimmbeteiligung von 42,2 % sagten am Sonntag 2493 Stimmberechtigte oder 73,1 % Ja zur neuen Wohler Gemeindeordnung, nur 918 oder 26,9 % haben die Vorlage abgelehnt. Mit einem solchen Resultat hat sogar Vizeammann Paul Huwiler nicht gerechnet.

Er zeigte sich hocherfreut über diesen grossen Vertrauenbeweis der Bevölkerung: «Offenbar hat der Gemeinderat in seiner reduzierten Besetzung in den vergangenen knapp anderthalb Jahren doch nicht alles falsch gemacht», spielte er auf verschiedene persönliche Angriffe an, mit denen er in den letzten Monaten fertig werden musste.

Vorgeworfen worden war ihm unter anderem, er hätte sich nicht genug für den neuen Aargauer Finanzausgleich stark gemacht. Die Vorlage ist in Wohlen mit einem knappen Dreiviertelsmehr gutgeheissen worden; damit erweisen sich die diesbezüglichen Anschuldigungen an Huwiler im Nachhinein als völliger Humbug.

Reform nimmt nun Fahrt auf

«Das Abstimmungsresultat zur Gemeindereform ist für den Gemeinde- und den Einwohnerrat ein grosser politischer Erfolg und ein klarer Vertrauensbeweis. Bestärkt durch das deutliche Resultat wird der Gemeinderat die weiteren Reformschritte angehen. Die Weichen sind nun gestellt und die weiteren Reformvorhaben können Fahrt aufnehmen», erklärte Paul Huwiler denn auch gegenüber der az.

Die neue Gemeindeordnung muss jetzt noch vom Regierungsrat genehmigt werden, was allerdings eine reine Formsache sein dürfte. Die Vorlage ist in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeabteilung ausgearbeitet worden und rechtlich ausgereift.

