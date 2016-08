Die Klostergeschichte von Rheinau gebe ebenfalls viel her, zeigt sich der Historiker überzeugt. «Die Benediktiner pflegten untereinander Beziehungen. So kannten sich auch die Äbte von Rheinau und Muri gut und tauschten sich aus.» Erstaunliche Parallele: Im

18. Jahrhundert stellte die einflussreiche Zuger Familie Zurlauben in Rheinau wie in Muri den Abt: in Rheinau Gerold Zurlauben und Muri Placidus Zurlauben, der in der Hochblüte des Klosters zum Fürstabt geweiht wurde. Ähnlich wie in Muri ist auch die Klosterkirche in Rheinau ein Anziehungspunkt. Schätzungsweise 10 000 Besucherinnen und Besucher kommen schon heute auf die Klosterinsel, obwohl gegenwärtig nur die Kirche von innen besichtigt werden kann. «Ein grosses Besucherpotenziel also», so Furter.

Im Klosterbezirk haben bereits 2003 die Ordensschwestern der Spirituellen Weggemeinschaft das «Haus der Stille» bezogen. 2014 wurde auf der Klosterinsel das vom Politiker Christoph Blocher mitfinanzierte Musikzentrum für Laien- und Profimusiker mit einem Hotel eröffnet. Eine Privatstiftung führt den grossen Gutsbetrieb des ehemaligen Klosters. 2017 sollen auch die Hauswirtschaftskurse der Zürcher Mittelschulen, «die Rüebli-RS», in Klosterräume einziehen. Zudem entsteht ein Sommerrestaurant mit Terrasse direkt am Rhein. Auch wird der historische Mühlesaal für Veranstaltungen, Hochzeiten und andere Feste aufwendig restauriert.

Detailprojekt im Sommer 2017

Bei der Museumsplanung stecke das Büro imRaum noch mitten in der Arbeit, bemerkt Furter. Im Sommer 2017 wird das Detailprojekt vorliegen. Die Finanzierung muss aber noch auf die Beine gestellt werden. Trotz dem grossen Spardruck im Zürcher Kantonsrat zeigt sich Furter optimistisch. «Wir stossen überall auf Wohlwollen. Und in der Kantonsverwaltung wie im Museumsverein sind engagierte Persönlichkeiten am Werk.»