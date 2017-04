Es waren acht Bläser, die vor 100 Jahren die Musikgesellschaft Mühlau gründeten. Jetzt sind es 27 Aktivmitglieder, die sich auf das Jubiläumsfest am 21. und 22. April vorbereiten. Und einige Musikanten aus der englischen Ortschaft Bournemouth.

Die Musikgesellschaft Mühlau macht nicht nur Musik, sondern bietet auch «eine Plattform des sozialen Zusammenseins», wie Gemeindeammann Martin Heller in der Jubiläumsbroschüre festhält. «Sie prägt das kulturelle Dorfleben, indem sie sich an den unterschiedlichsten Anlässen musikalisch und auch optisch präsentiert.» Und so so etwas wie Kitt ist in der Gemeinde.

Bescheidene Anfänge

Es gab schon vor der Gründung der Musikgesellschaft Mühlau eine Musikgruppe, die sogenannte Schorer Musik. 1917 schlossen sich acht Musikanten zum Musikverein zusammen, aus dem 1942 mit dem Beitritt zum Aargauischen Musikverband die Musikgesellschaft wurde. Die Instrumente wurden zu Beginn für 150 Franken als Occasion gekauft, wie sich Gründungsmitglieder beim 50-Jahr-Jubiläum erinnerten.

Der erste Dirigent war Heinrich Stehli, am längsten, nämlich 43 Jahre, stand Louis Räber mit dem Taktstock vor den Musikanten. Die erste Uniform wurde 1942 eingeweiht und kostete total 3900 Franken. 1958 folgte die zweite Unform, 1982 kam das heutige Vereinskleid. Die Musikgesellschaft organisierte Fasnachtsbälle, Waldfeste und zudem dreimal einen kantonalen Musiktag. Das letzte grosse Ereignis war die Reise nach Bournemouth in England 2014. Dort nahmen die Mühlauer an einem englischen Regionalwettbewerb (Wessex Contest) teil und konnten mit dem Resultat sehr zufrieden sein.

Engländer

sind mit dabei

Das 100-Jahr-Jubiläum wird am Samstag, 22 April, mit einem Konzert unter der Leitung von Jozsev Luczek gefeiert. Nach dem vielversprechenden Jubiläums-Unterhaltungskonzert wird die Bühne den Gästen aus Bournemouth überlassen. Die Bournemouth Concert Brass ist eine Brass Band mit einer lokalen Geschichte, die über 100 Jahre zurückgeht. Am Freitag, 21. April, findet zudem eine grosse Partynacht mit «The PianoHouse» aus den Niederlanden und DJ Koen Janse statt.