Etwas war dieses Jahr anders an der Jugendsession: «Diesmal wollten die Jugendlichen nicht mehr Reden von Politikern oder Podiumsdiskussionen zuhören, sondern selber reden», erklärt Carmen Bärtschi, Projektleiterin Jugendsession der Jugendarbeit Wohlen.

Und das taten sie auch: Der Sportpark Bünzmatt, Schulraumplanung, das Wohler Bahnhofareal, Umweltschutz und die Verkehrsinfrastruktur waren die fünf Themen, die an der Session vor allem besprochen wurden.

Und die Jugendlichen hatten viel zu sagen: Im Sportpark möchten sie WLAN im Bereich des Restaurants, und in der Eisbahn würden sie gerne für die Musik mitverantwortlich sein. In den Schulhäusern finden sie, dass nur eine Sorte Pausenbrötli zu wenig sei, und Musik in der Pause sollte es nicht nur im Schulhaus Halde geben.

Ausserdem dürften die Pausenplätze auf keinen Fall noch kleiner werden, und Unterstände für regnerische Tage sollten auch nicht vergessen werden. Punkto Bahnhofareal finden die Jugendlichen: «Der Bahnhof von Wohlen als meist gesehene Zone soll aufgewertet werden.

Wir möchten bei der Umgestaltung miteinbezogen werden.» Vor allem sollte mehr Licht und Sicherheitspersonal dafür sorgen, dass man sich auch nachts am Bahnhof wieder sicherer fühle. Beim Umweltschutz würde sie gerne mit anpacken, durch Putztage, koordiniert von den Schulen, beispielsweise. Und sie wünschen sich mehr Velowege.

Vizeammann nimmt viel mit

Der Wohler Vizeammann Paul Huwiler war seit der ersten Jugendsession fast immer mit dabei. «Ich bin stolz, mit dem aktiven Jugendrat eine direkte Verbindung zur jungen Generation zu haben», sagte er. «Es gibt auf jeden Fall Dinge, die ich in den Gemeinderat mitnehmen kann.» WLAN im Badirestaurant sei beispielsweise bisher noch kein Thema gewesen, aber sicher interessant.

«Bei der Schulraumplanung sind wir dran, auch Gruppenräume zu planen, in denen man sich an kalten Tagen aufhalten kann. Denn obwohl wir 120 Klassen in Wohlen haben, gibt es fast keine solcher Räume.»

Bei der Verkehrsinfrastruktur appellierte er aber auch an die Jugendlichen: «Hier müsst ihr euch selber wehren. In den 30er-Zonen beispielsweise müsst ihr euch als Fussgänger durchsetzen.» Gerade in der Schulraumplanung gebe es viel Dialogbedarf.

«Wir waren schon in verschiedenen Themengebieten froh, dass wir den Jugendrat einbeziehen konnten. So wird es auch hier der Fall sein.» Carmen Bärtschi ist stolz darauf: «Wohlen ist sehr modern. Seit fast 15 Jahren gibt es den Jugendrat, und Einwohnerrat und Gemeinderat nehmen ihn ernst. Das ist eine riesige Chance.»