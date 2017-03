Anders als Fussball

Michael Benz und Roland Müller, langjährige Unihockeyspieler, waren dabei, als der TV Virtus vor acht Jahren die Idee hatte, ein Turnier in der Schule zu veranstalten. «Unihockey ist nicht so verbreitet wie Fussball, und das wollten wir ändern», erzählt Müller, der beim Turnier als Schiedsrichter einspringt und für die Fairness beim Match sorgt. «Die Kinder geben immer Vollgas, um so sehr sind die einen dann enttäuscht, wenn die Leistung nicht fürs Podest ausreicht.»