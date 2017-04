Post kaum gesprächsbereit

Der Gemeinderat Niederwil habe die umliegenden Gemeinden bei ihren Interventionen bei der Post unterstützt. Es müsse jedoch leider festgestellt werden, dass die Post nach wie vor kaum gesprächsbereit sei, hält der Gemeinderat Niederwil fest: «Vielmehr macht es den Anschein, als würden die Nachbargemeinden Tägerig, Fischbach-Göslikon und Stetten lediglich pro forma über die Poststellenschliessung in Niederwil (nach-)informiert. Ein eigentliches Dialogverfahren – mit allen Beteiligten an einem Tisch so wie man es sich erhoffte – hat bisher nicht stattgefunden.»

Der Gemeinderat, hält er in seiner Antwort weiter fest, bedauere diese Entwicklung – auch wenn diese in Anbetracht der bisherigen Vorgehensweise der Post auch nicht mehr erstaune. Der Gemeinderat unterstütze die Nachbargemeinden weiterhin bei ihren Bemühungen.

Es bleibe zu hoffen, dass doch noch ein Dialogverfahren mit allen Beteiligten an einem Tisch durchgeführt werde, auch wenn dies nach dem Entscheid der PostCom nicht zwingend vorgeschrieben sei.