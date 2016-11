2014 waren sie am Alpen Grand Prix die grosse Überraschung aus Schweizer Sicht. Die Boswilerin Cordula Stucki und ihr Schwager Mario Baur aus Seengen hatten sich erst im Jahr zuvor zu einem Gesangsduo formiert und am prestigeträchtigen Wettbewerb in Meran mit ihrem Lied «Ein Glas Chianti, gute Freunde und Amore» einen hervorragenden 4. Platz geholt. Im zweiten Anlauf kam es noch besser: Cordula und Mario sangen sich dieses Jahr mit «Liebe ist wie der Wind» aufs Treppchen und holten sich den zweiten Platz in der Kategorie Volkstümliche Musik.