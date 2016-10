«Da las ich zufällig in einem Inserat, dass Allschwil noch Patenfamilien suchte. Das fand ich eine super Idee, weil der Hund nur rund ein Jahr bleiben würde, unabhängig von der Allergie.» So kam der kleine Xivan in die Familie, der erste schwarze Labradorwelpe aus einer langen Reihe. Denn David reagierte überhaupt nicht auf die Hundehaare. Im Gegenteil: Die ganze Familie verliebte sich sofort in den kleinen Tapser mit seinen anfangs viel zu grossen Pfoten. Und auch Nadja Stalder konnte sich bald ein Leben ohne die neugierigen kleinen Vierbeiner nicht mehr vorstellen.

Alle sind heute gut ausgebildet

«Damals hatte ich noch grosse Angst davor, Fehler zu machen und den Welpen so ihre Zukunft als Führhunde zu verderben», erinnert sich die 45-Jährige. Heute ist sie gelassener: «Noch immer sind die ersten Tage sehr chaotisch, denn jeder der Wuffel hat seinen ganz eigenen Charakter. Aber man wird von Anfang an gut von der Schule betreut und kann sich bei Fragen immer an die Experten wenden. So bin ich über die Jahre viel ruhiger geworden.» Mittlerweile kennt sie Tricks und Kniffe, um mit den Hunden zu arbeiten. «Und ich weiss, dass kleinere Fehler gar keine so grossen Auswirkungen haben, wie ich anfangs befürchtet habe.»