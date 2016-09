«Die Leute, die sich dazu entscheiden, bei der CATrophy Rallye mitzumachen, erleben Action, Abenteuer und Unvergessliches am laufenden Band», sagt der Wohler Chris Huber, Gründer der Crazy Adventure Trophy.

Nichts für Stubenhocker

Entspannt auf der Sonnenliege am Pool relaxen, lesen, sich bräunen oder Cocktails schlürfen, das gibts für die Teilnehmer der Rallye nicht. Eher fahren sie durch Wüsten oder Steppen, fremde Städte und Ortschaften, helfen sich bei Pannen oder retten ihre Autos vor der nahenden Flut.

«Abenteuer pur, mit garantierten Zwischenfällen, nichts für Stubenhocker», beschreibt Huber die Rallye, die er 2014 gegründet hat. Zuvor hatte er an einer anderen Rallye teilgenommen, die aber seinen Vorstellungen betreffend Action nicht entsprach.

Also erfand er kurzerhand, innerhalb von zwei Nächten, die CATrophy. Bald darauf startete die erste von ihm organisierte Abenteuer-Rallye. Chris Huber konnte sich vor positiven Rückmeldungen kaum retten. Warum?

Bei der Rallye meldet man sich in Teams an und kauft sich ein mindestens 20-jähriges Auto für einen Maximalpreis von 2017 Franken. Dieses wird dann je nach Team-Motto in auffälliger Art dekoriert, und auch die Fahrer tragen passende Kostüme.