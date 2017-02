Das kleine Flugzeug gleitet elegant und leise durch den Raum. Ein Dutzend Jurymitglieder und das Publikum verfolgen gespannt die Figuren, welche der Pilot seinem Modell mittels Funkfernsteuerung diktiert: Messerflug mit Looping, anschliessend eine Rolle und ein horizontaler Kreis.

Dann geht es in den senkrechten Steigflug bis knapp an die Stahlträger unter dem Dach der Sporthalle. Es folgen noch einige weitere spektakuläre Flugmanöver. Nach fünf Minuten ist das Programm abgeschlossen und das Modellflugzeug setzt auf dem Hallenboden zu einer weichen Landung an. Die Zuschauer klatschen und die Punktrichter notieren ihre Wertung.

Zwei Weltmeister am Start

Während zweier Tage stand die Sporthalle Burkertsmatt in Widen im Banne der Indoor-Kunstflugmodelle. Piloten aus dem In- und Ausland waren an der Schweizer Meisterschaft am Start, unter ihnen Gernot Bruckmann aus Österreich, Weltmeister in der Kategorie A, Elite. Mit Pauzuolis Donatas aus Litauen nahm auch der Weltmeister in der Kategorie Aero Musical teil.