Sklaven brachten Ideen mit

Hanf diente auch zur Papiergewinnung. Das Wissen um die Herstellung von Papier gelangte, laut dem Historischen Lexikon der Schweiz, im Spätmittelalter von China über Arabien nach Europa. Zunächst bestanden die sogenannten Beschreibstoffe im alten China aus Seidenabfällen.

Im Jahr 105 nach Christus beschrieb der Beamte Ts’ai Lun ein Verfahren, wie man aus Fasern des Maulbeerbaums, Hanffasern sowie Tauen Papier gewinnen konnte. Diese Fasern wurden sehr fein in einer Flüssigkeit verfilzt und danach mithilfe eines Siebes abgeschöpft.

Dieses Wissen gaben chinesische Gefangene im achten Jahrhundert an Araber weiter, die in ihrem sich ausdehnenden Herrschaftsbereich Papiermühlen bauten. So auch im 12. Jahrhundert in Spanien, von wo aus sich das Wissen ins übrige Europa verbreitete, wo Papier nach und nach Pergament ersetzte.

Die ersten Papiermühlen in der Schweiz entstanden bereits vor 1400 vermutlich in der Umgebung von Genf. 1561 gründete Hans Borsinger jene in Bremgarten. Diese Mühle wurde bis 1869 betrieben. Lumpensammler beschafften die notwendigen Rohstoffe, nämlich Hadern (Lumpen) aus Leinen und Hanf.

Der Vorteil dieses Papiers im Vergleich zum heutigen ist, dass es säurefrei und damit dauerhaft ist. Heutiges Papier besteht aus Holzzellulose und zerfällt mit der Zeit, ein Umstand, der Archive vor Probleme stellt.

Von Seilen bis zu Kleidern

Aber nicht nur Papier, sondern auch für Textilien galt Hanf, neben Flachs, als wertvoller Rohstoff. Wie das Historische Lexikon berichtet, baute man in der Schweiz vermutlich seit dem frühen Mittelalter Hanf an. Die Fasern lieferten Rohmaterial für dauerhafte und nassfeste Stoffe, die für Bekleidung, Segeltuch, Fischernetze und Seilerwaren genutzt wurden.

In Europa erlebte Nutzhanf während der Zeit der Segelschifffahrt im 17. Und 18. Jahrhundert seine Blütezeit. Die äusserst reiss- und nassfesten Fasern wurden besonders für Taue, Takelwerk und Segel gebraucht. Im Freiamt gab es in Muri eine Seilerei, die einzige der Region, so schreibt es der Freiämter Kalender 1977.