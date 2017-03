Geheimer Verehrer war der Vater

So wie Kunchoks Mutter oder Joels Grossmutter ging es wohl schon vielen – auch Amina Bischof: Die 63-jährige Kindergärtnerin erhielt vor einigen Jahren ein Fax von einem mysteriösen Mann aus ihrer Vergangenheit. Er lud sie auf einen Drink in eine nahe gelegene Bar ein. Nach langem Überlegen entschied sich Bischof, ihren geheimen Verehrer zu treffen. Wie sich herausstellte, war der anonyme Herr dann doch kein alter Bekannter, sondern ihr Vater, der sich einen Scherz mit ihr erlaubt hatte.

Ob Opfer oder Täter – ein guter Streich hat noch jedem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Dass der aber genau am ersten April stattfindet, war bei den Befragten nicht so oft der Fall. Man könnte meinen, dass nur die Kinder Interesse an einem Tag hätten, der dem Streichespielen vorbehalten ist. Die älteren Freiämterinnen und Freiämter erinnern sich oft an Streiche, die sie als Kinder gemacht haben. Heute haben sie kaum Zeit für solche Aktionen. Viel lieber suchen Erwachsene nach Falschmeldungen in der Zeitung, während Jugendliche sich vorzugsweise Videos von Streichen oder «Pranks», wie sie heute genannt werden, im Internet anschauen.

Vielleicht wäre es wieder mal an der Zeit, die Manieren für einen Tag bei Seite zu legen und jemanden gehörig zu veräppeln. Ein simples Erschrecken oder doch ein etwas ausgeklügelterer Streich. Hauptsache das Ergebnis ist ein guter Lacher auf Kosten von jemand anderem. Wem nichts in den Sinn kommt, kann sich von den Lausbubgenstreichen der Befragten inspirieren lassen. Wer wohl dieses Jahr zum Schlitzohr wird?