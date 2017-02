Die heilige Maria mit drei Händen: Das sieht man nur im Deckengewölbe der Wohler Pfarrkirche. Genüsslich wies der Bezirkslehrer und Stadtführer Daniel Güntert die vielen Besucher, die der Einladung der Volkshochschule Wohlen zu einem besonderen Kulturabend gefolgt waren, auf dieses Unikum hin. «Was will uns der Maler Leonhard Isler damit sagen? Meint er mit der dreihändigen Maria die Dreifaltigkeit? Ich weiss es nicht», meinte Güntert. «In der Kirche hat es noch mehr solcher Rätsel.»

Alois Bürger im Element

Die Kirche habe eine sensationelle Akustik, betonte Güntert. Der Wohler Musiker Alois Bürger trat den Beweis an. Er holte alles aus der 1972 installierten Mathis-Orgel heraus, was diese zu bieten hat, und scheute sich nicht, auch moderne Ohrwürmer zu platzieren. Dem Publikum gefiel, was Bürger bot. Bei der Einweihung der neuen Orgel, die fast bis an die Decke reicht, luden die Wohler 1972 den französischen Meisterorganisten Gaston Litaize ein, das Instrument zum ersten Mal zum Klingen zu bringen. Auch damals war das Publikum hell begeistert.

Die Anschaffung der Orgel ging mit einer umfassenden Innenrestaurierung einher. Dabei drängte man die barocken Elemente zugunsten der klassizistischen zurück. Nicht mehr ändern konnte man, dass der von der alten Kirche von 1488 verwendete Kirchturm nicht ganz im rechten Winkel steht. Die Restaurierung sei indessen gelungen, auch dank der von Willy Hans Roesch aus Baden installierten stilechten Beleuchtung, die aber nicht leicht zu putzen sei, sagte Güntert.