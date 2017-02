Einer der Unterschiede zwischen der Elbphilharmonie in Hamburg und dem neuen Foyer der Alten Kirche Boswil ist, dass Letzteres nicht zehnmal teurer wurde als budgetiert. Das stellte Michael Schneider, Geschäftsführer des Künstlerhauses Boswil, an der Einweihung des modernen Anbaus an das historische Gebäude fest. Mit dem Bauwerk müssen Konzertbesucherinnen und -besucher nicht mehr ungeschützt draussen auf den Einlass warten. Zudem verfügen sie damit über zeitgemässe Garderoben- und WC-Anlagen. Auch Alex Hürzeler, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport, freute sich über das gelungene Werk. Mit dem Anbau wurde immerhin erstmals im Kanton Aargau ein moderner Anbau dieser Art an einen unter Schutz stehenden Kirchenbau realisiert. «Der Anbau an die historische Kirche und in unmittelbarer Nähe der unter kantonalem Schutz stehenden Kapelle sowie über der Ruine des alten Wehrturms war architektonische Herausforderung und denkmalpflegerischer Drahtseilakt.» Er sei sehr froh, dass viele schwierige Entscheidungen immer hätten konstruktiv diskutiert werden können. Der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer und alle Beteiligten hätten es sich nicht leicht gemacht.

Guter Ruf reicht weit

Die Alte Kirche Boswil habe mit ihrem Angebot und ihrem Ruf eine Anziehungskraft weit über die Kantonsgrenzen hinaus, erinnerte Hürzeler. Als Ort von hochstehenden Konzerten, der Begegnung und der künstlerischen Inspiration seien sie und das Künstlerhaus zu Recht ein kantonaler kultureller Leuchtturm, der mit dem Anbau eines Foyers noch gewonnen hat. «Wir haben im Aargau Künstler aller Sparten, die mit ihren Werken den Blick auf die Welt öffnen und uns unvergessliche Momente schenken.» Auch im neuen Aargauer Kulturkonzept werde das Künstlerhaus an prominenter Stelle genannt. Ein weiterer Ausbau mit dem Sigristenhaus zum multifunktionalen Haus ist in Planung, wie Geschäftsführer Michael Schneider ausführte. «Erst wenn das gemacht ist, sind wir fit für die Zukunft.»

Kirche innen rückgebaut

Das moderne Foyer aus Holz und Glas des Architekten Gian Salis, das sich architektonisch dem historischen Gebäudeensemble komplett unterordnet, ist mehr als wettergeschützter Warte- und Pausenbereich. Mit einer Theke und Bar eignet es sich auch für ungezwungene Empfänge. Gleichzeitig mit dem Bau des Foyers wurde das Kircheninnere von Einbauten aus den 1990er-Jahren befreit und mit einem zweiten Emporen-Aufgang ausgestattet. Die Baukosten von insgesamt 2,9 Mio. Franken wurden durch substanzielle Beiträge des Swisslos-Fonds, von Stiftungen und Privaten gedeckt. «Mit dem Anbau erhalten wir einen erheblichen Mehrwert», unterstrich Peter Wipf, Präsident der Stiftung Künstlerhaus Boswil. «Was mit dem Künstlerhaus vor über 60 Jahren angefangen hat, erlebt heute einen ersten Höhepunkt. Dieser kulturelle Leuchtturm im Aargau hat adäquate Verhältnisse nötig und auch verdient.» Wipf betonte, dass bei der Aufragsvergabe nach Möglichkeit Unternehmen aus der Region berücksichtigt wurden.

Musikalisch reich wurde die Einweihung durch das casalQuartett und Mezzosopran Christina Daletska mit «Mignon» von Franz Schubert, zusammengestellt und für Sopran und Streichquartett transkribiert von Aribert Reimann, mit Rokoko-Variationen von Peter Iljitsch Tschaikowsky mit Solist Gavriel Lipkind am Violoncello, dem casalQuartett und dem Galatea Quartett und mit dem «Boswil Rag» von John Wolf Brennan mit dem Ensemble des Jugend-Sinfonieorchesters Aargau unter der Leitung von Anne-Cécile Gross.