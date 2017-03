Fünf Jahre ist es her, als der Künstler Bonvalet (André Gutknecht) bei Barbara und Jürg Bänninger vorbeikam. Er wollte für die Firma Hunn Gartenmöbel eine Skulptur gestalten, und hatte bereits konkrete Vorstellungen und erste Skizzen mit dabei: Ein Esel, eine Ziege, ein Hund und eine Katze, die Rücken auf Rücken stehen. Der Esel stellt dabei seinen Vorderhuf auf einen Stuhl, auf dessen Lehne eine Eule sitzt. «Uns gefiel die Idee mit den Bremgarter Stadtmusikanten, in Anlehnung an die Bremer Stadtmusikanten. Von Beginn weg gehörte zu unserem Geschäft auch ein Gehege mit Eseln und Ziegen. Und auch Hund Patata zählen wir zur Familie», erzählt Barbara Bänninger. «Ich und mein Mann sind beide mit Tieren aufgewachsen, sehr tierlieb und deshalb auch Vegetarier», erklärt sie.

Allerdings gab es noch keinen geeigneten Platz für die Skulptur. «Sie auf das Vordach unseres Betriebs zu stellen, wäre schade gewesen.» Als der Bau des Doppelkreisels zum Thema wurde, und die Stadt Bremgarten Firmen anschrieb, ob sie bereit wären, sich an einem Kreiselschmuck zu beteiligen, war der perfekte Platz gefunden. «Manchmal braucht es eine Weile, bis eine Idee gereift ist und in die Tat umgesetzt werden kann. In diesem Fall waren uns ich und mein Mann sofort einig, und das kommt nicht so oft vor», erzählt Bänninger lachend.