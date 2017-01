In Zufikon wird nach wie vor heftig über die geplante Tempo-30-Zone diskutiert. Dabei kam es offenbar auch zu Falschinformationen, wie Robert Giacomelli von der IG Verkehr Zufikon (IGVZ) der Schweiz am Sonntag schreibt: «In Zufikon kursiert das Gerücht, dass Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen nicht erlaubt seien.» Das sei falsch, Fussgängerstreifen seien möglich, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern.

Daniel Schwerzmann vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kanton Aargaus bestätigt dies: «Grundsätzlich sind Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen nicht zulässig. Ausnahmen gibt es aber zum Beispiel vor Schulen oder Heimen.» In Zufikon würde im Falle einer Temporeduktion überprüft, ob die Fussgängerstreifen am richtigen Ort sind. Dies geschieht durch die Gemeinde. Fussgängerstreifen wie der in der Nähe des Zufikerhauses würden aller Voraussicht nach verschwinden, jener direkt vor dem Schulhaus bestehen bleiben.

Massnahmen nach Prüfung

Das Thema Tempo 30 ist in Zufikon schon länger präsent. Die IG Verkehr Zufikon reichte im letzten März zwei Gemeindeinitiativen ein, die partiell Tempo 30 und eine Einschränkung des Durchgangsverkehrs forderten. Der Gemeinderat nahm diese aber nicht entgegen, weil die Signalisation und Markierungen auf Gemeindestrassen in die alleinige Zuständigkeit des Gemeinderates und nicht in diejenige der Gesamtheit der Stimmberechtigten fällt.

Daraufhin reichte die IGVZ ihr Begehren als Überweisungsantrag ein, an der letzten Gemeindeversammlung präsentierte der Gemeinderat eine entsprechende Vorlage. 70 000 Franken wurden für die Planung und Erstellung einer Tempo-30-Zone auf der Schul- und Unterdorfstrasse veranschlagt. In einem ersten Schritt würde nur die Signalisation ändern. Im Kredit inbegriffen sind dennoch bauliche Massnahmen bis zu 40 000 Franken, falls die reine Signalisation zu wenig Wirkung zeigen würde. Nach einem Jahr findet eine obligatorische Messung statt: Fahren mindestens 85 Prozent mit weniger als 38 km/h, gilt das Projekt als erfolgreich, ansonsten werden zusätzliche «Schikanen» aufgestellt.

Zone verlängert

Die Versammlung sagte mit 134 zu 66 Stimmen Ja zum Kredit. Ebenfalls zugestimmt haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einem Zusatzantrag von Theo Hauser, dass die Zone 30 bis zur Einmündung Aettigüpfstrasse verlängert wird, um auch den Bereich um den Kindergarten Flügepilz einzuschliessen. Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung hat die SVP das Referendum ergriffen. Auf das Resultat an der Urne darf man gespannt sein, obwohl die Gemeindeversammlung klar entschieden hat. Bei einer Konsultativabstimmung, zwei Monate zuvor, hatte sich noch eine knappe Mehrheit gegen die Temporeduktion ausgesprochen – die Befragung wurde nach einer Beschwerde für ungültig erklärt.