Es geschah an einem Samstag im Mai 2016, kurz vor 5 Uhr in der Frühe. An der Bahnhaltestelle Obertor in Bremgarten zerschlug jemand an einem Getränkeautomaten eine Flasche. Daraufhin riss die Person ein Plakat herunter und stopfte dieses in den danebenstehenden Abfalleimer.

Auf einmal züngelten Flammen aus dem Abfallbehälter, worauf sich die unbekannte Person in Richtung Altstadt davonmachte. Eine Passantin alarmierte die Feuerwehr, die an der Haltestelle lediglich noch einen Glühbrand antraf, der rasch gelöscht werden konnte. 500 Franken betrug der entstandene Sachschaden.

Die Polizei sichtete das Material einer Überwachungskamera und erkannte einen Mann mit dunklem Bart, langem Haar und einer hellen Tätowierung auf dem rechten Unterarm.

Bart, Haare, Tattoo – alles stimmte

Nach ein paar Wochen gab es in einer Wohngemeinschaft in einer Gemeinde im Bezirk Bremgarten eine Hausdurchsuchung. Da kam Kommissar Zufall ins Spiel, denn einer der Polizisten glaubte, in einem der Bewohner den Brandstifter von der Bremgarter Bahnhaltestelle erkannt zu haben: Bart, Haare, Tattoo – alles schien mit dem Unbekannten auf dem Überwachungs-Video übereinzustimmen.

Die Geschichte nahm ihren Lauf: Verhör auf dem Polizeiposten und Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten mit bedingter Geldstrafe (30 Tagessätze zu 30 Franken), 600 Franken Busse, 1100 Franken Gebühr und 42 Franken Polizeikosten. Dagegen wehrte sich der Beschuldigte – er sei nicht der Täter. Deshalb musste nun das Bezirksgericht den Fall beurteilen.

Gerichtspräsident Lukas Trost befragte zuerst die als Zeugin geladene Freundin des Angeklagten über dessen Haartracht und Bartwuchs. «Sein Haar trägt er, seit ich ihn kenne, immer gleich lang. Und sein Bart wird blond, wenn er ihn wachsen lässt», gab sie zu Protokoll. Als ihr ein Personenfoto aus der Tatnacht gezeigt wurde, sagte die Frau, es handle sich bei dem abgebildeten Mann hundertprozentig nicht um ihren Freund, denn dessen Bart sei hell und die Tätowierung dunkler und grösser.

Der Angeklagte gab sich zum Vorwurf der Widerhandlung gegen das Brandschutzgesetz vor Gericht ziemlich wortkarg. Immerhin bestätigten vier Zeugen schriftlich, er sei in der Tatnacht bis etwa morgens um 7 Uhr ununterbrochen an einer Party gewesen und komme somit als Brandstifter nicht infrage.

Kommissar Zufall war also diesmal auf dem Holzweg – der vermeintliche Täter konnte nicht überführt werden. «Die Beweislage ist eindeutig zu dünn und reicht in diesem Fall nicht für eine Anklage aus», verkündete Gerichtspräsident Lukas Trost in seinem Urteil und sprach den Beschuldigten frei.