Zutaten (4 Personen): 4 Kalbssteaks je ca. 120 g; 80 g gemischte Trockenfrüchte; 1 dl Weisswein; 1 kleine Zwiebel; 1 Teelöffel Butter; 30 g Baumnusskerne; 60 g Gruyère, rezent; Salz; Chilipulver; 1 Esslöffel Bratbutter; Thymian.

Die Trockenfrüchte in einer Pfanne mit dem Weisswein aufkochen und danach 5 Minuten ruhen lassen. Zwiebel fein hacken, mit Butter glasig andünsten. Nüsse mittelfein hacken. Den Käse fein reiben.

Früchte in ein Sieb abgiessen (Saft auffangen) und grob hacken. Zwiebeln mit den Früchten, den Nüssen und dem Käse mischen, mit Salz und Chili würzen.

In die Kalbssteaks eine Tasche schneiden, mit der Früchte-Käse-Mischung füllen und mit Zahnstocher verschliessen. Steaks mit Salz und Pfeffer würzen, in einer ofenfesten Bratpfanne in Bratbutter beidseitig gut anbraten. Mit dem aufgefangenen Saft von den Früchten übergiessen (Saft allenfalls mit etwas Weissweine und Cognac ergänzen), ein paar Zweige Thymian über die Steaks verteilen. Dann die Steaks in der Pfanne im auf 160 Grad vorgeheizten Ofen 10 bis 12 Minuten fertig braten. Alternativ: Steaks nach dem Anbraten in einer Gratinform in den Ofen schieben.

Zum Anrichten Steaks quer in zwei Zentimeter breite Stücke schneiden und auf einem Teller anrichten. Dazu passen Nudeln, Bratkartoffeln oder Risotto. Ich habe dazu frische Eier-Nudeln und Broccoli serviert.