Mit 14 Jahren besucht man die zweite Oberstufe der Real-, Sek- oder Bezirksschule, baut sich den ersten festen Freundeskreis auf und befindet sich, ganz nebenbei, in der grössten Identitätskrise seines Lebens. Und plötzlich fangen die Lehrer auch noch an, auf Lehrstellensuche und Berufswahl zu verweisen. Sie sagen mahnend: «Bald müsst ihr euch entscheiden, sonst gibts keine Lehrstellen mehr!» Doch wie soll man sich für einen Beruf entscheiden, wenn man sich noch nicht mal selbst kennt? Hier hilft das Angebot Berufe Wohlen Plus: Einmal im Jahr können Schülerinnen und Schüler in lokale Betriebe hineinschnuppern und so erste Berufserfahrungen sammeln.