Davon träumen andere: In Abtwil ist eine Mobilfunkantenne für drei Anbieter bewilligt. Allerdings dauert es noch, bis sie installiert wird: «Mit dem Bau der Anlage wird 2018 begonnen», teilt Swisscom-Mediensprecherin Sabrina Hubacher kurz und knapp mit. Ob Januar oder eher Herbst 2018 bleibt vorderhand offen.

Wenn man in Ruhe essen will, besucht man in Abtwil das Restaurant Zum weissen Kreuz, sagt Gemeinderat Thomas Rüttimann. «Da stört keiner mit einem Handyanruf» – einfach deshalb, weil der Empfang für Mobiltelefone in der Gemeinde «haarig» ist. Umso mehr warten die Abtwilerinnen und Abtwiler darauf, dass endlich die Mobilfunkantenne im Kirchturm realisiert wird. Seit Ende 2016 ist dafür die Baubewilligung vorhanden, diese ist zwei Jahre gültig. Bis auf die Bewilligung ist bisher allerdings nichts gegangen, bestätigt Christian Müller, Kirchenpflegepräsident und damit «Hausherr» des Antennenstandorts. «Unsere Lösung wird andernorts als Vorzeigeobjekt gehandelt», weiss er. «Der Standort ist ideal». Abgesehen davon bringt er der Kirchgemeinde noch Geld in die Kasse. Jetzt will Müller wieder bei den beteiligten Mobilfunkanbietern anklopfen, damit die Antenne und damit ein guter Handy-Empfang in Abtwil endlich und möglichst schnell Realität wird.

So etwas wie ein Musterbeispiel

Die Antenne im Abtwiler Kirchturm hatte zuerst auch Eingaben provoziert, aber diese wurden im Laufe der Verhandlungen zurückgezogen. Eine Situation, die in anderen Gemeinden ganz anders aussieht. Oft werden lange Diskussionen über den Bau und schliesslich den Standort einer Mobilfunkantenne geführt, es kommt zu Opposition, zu unzähligen Einwendungen und damit zu langen Zeitspannen, bis eine Antenne dann doch realisiert wird. Mit der Kirchturm-Lösung ist in Abtwil deshalb so etwas wie ein Musterbeispiel entstanden: Die Antenne dient drei Mobilfunkanbietern gleichzeitig, ist nicht sichtbar und wurde ohne Knatsch bewilligt. Vor Jahren führten in anderen Gemeinden Handy-Antennen in Kirchtürmen noch zu Kirchenaustritten.