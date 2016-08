Aus der Sicht von Blunier haben sich die Gespräche mit der Kirchenpflege gut angelassen. Mit dem in Villmergen geplanten Mehrgenerationenhaus wolle die Stiftung an die traditionellen Werte anknüpfen, die in der Gemeinde hochgehalten werden. Daher sei es vorgesehen, als Erinnerung den markanten Kirchturm mit dem offenen Glockenstuhl stehen zu lassen.

Renovation wäre zu teuer

Die Geschichte des reformierten Kirchenzentrums in Villmergen begann 1959. Damals schenkte die Unternehmerin Alice Bopp der Kirchgemeinde ein Grundstück mit der Auflage, dieses für eigene Zwecke zu überbauen. Die kirchlichen Liegenschaften sind inzwischen in die Jahre gekommen und stark renovationsbedürftig. Nach einer groben Zusammenstellung müssten für die Instandstellung 1,2 bis 1,5 Millionen Franken aufgewendet werden. Diesen Aufwand hält die Kirchgemeinde nicht für verantwortbar, zumal sich die Auslastung der Räume in den letzten Jahren zurückentwickelt hat. Deshalb startete die Kirchenpflege 2012 mit dem Projekt «Vision Waagmatten» einen Ideenwettbewerb. Das Ziel bestand darin, die kirchlichen Räume einer Mehrfachnutzung zuzuführen. Leider, so die Kirchenpflege, habe sich keine Lösung ergeben, die eine tragfähige Finanzierung ermöglicht hätte.

An der Kirchgemeindeversammlung 2014 stellte die Kirchenpflege den Antrag, das Projekt «Vision Waagmatten» nicht weiterzuverfolgen, sondern abzuklären, ob das Areal einem Investor im Baurecht abgegeben werden könne. In einer Zukunftswerkstatt machten sich letztes Jahr 30 Personen Gedanken über neue Gottesdienstformen und Angebote der Kirchgemeinde. Es kamen viele Anregungen und Wünsche zusammen. Thematisiert wurden auch die Kosten für zukünftige Renovationen der kirchlichen Gebäude. In einer Retraite kam die Kirchenpflege im Mai 2016 zum Schluss, dass der Verkauf der Liegenschaften an einen geeigneten Investor die beste Lösung für die Kirchgemeinde sei.