Der am 25. September gewählte neue Zufiker Gemeinderat Berndt Samsinger hat sein Amt noch nicht angetreten und dennoch hängt der Haussegen in der Behörde schon mächtig schief.

In einer Mail, die er auch den Medien zugespielt hat, geht er im wahrsten Sinne des Wortes auf Gemeindeammann Christian Baumann los: «Vom Gemeindeammann in Zufikon wird geltendes Recht missachtet, und die klaren Weisungen und Verfügungen aus Aarau werden ohne Grund nicht umgesetzt», schreibt Samsinger und weiter: «Ein solcher Gemeindeammann besudelt die Würde dieses Amtes und ist in Zufikon nicht mehr tragbar.»

Er werde den Regierungsrat bitten, «gegen Herr Gemeindeammann Baumann ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten und den Gemeinderat dazu zu verpflichten, dass ich endlich – wie vom Gesetz vorgesehen – meine Amtsgeschäfte aufnehmen kann».

Gesetzlich klar geregelt

Nach geltendem Recht müsste Samsinger bereits im Amt sein, denn er ist am 25. September gewählt worden. Das kann man auch der Formulierung entnehmen, mit der die Gemeinde Zufikon im Juli den Rücktritt von Patrick Cimma, seinem bislang noch amtierenden Vorgänger im Gemeinderat, bekannt gegeben hat: «Die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres hat dem Gesuch von Patrick Cimma auf den Zeitpunkt der Ersetzung stattgegeben», heisst es da.