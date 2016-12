Sollen Gemeinden fusionieren oder eigenständig bleiben? Die Frage treibt Gemeindebehörden nicht nur heute um. Vor 200 Jahren kam es zur Aufteilung des damaligen Kreises Muri in die vier Gemeindebezirke Muri, Aristau, Geltwil und Buttwil; die Gemeinde Muri wurde als Hauptort bestimmt. Die Unterzeichnung des entsprechenden Dokumentes erfolgte am 26. Juni 1816, wobei die damaligen Gemeindestrukturen nicht mit den heutigen vergleichbar sind. Es ging ein jahrelanges Hin und Her um Gemeinsamkeit oder Selbstständigkeit voraus, wie in einer Arbeit des ehemaligen Rektors der Bezirksschule Muri und Lokalhistorikers Hugo Müller nachzulesen ist.

Historiker mögen über die hier stark vereinfachende Zusammenfassung von Müllers Arbeit grosszügig hinwegsehen. Aber was der Autor in der Dorfchronik von 1976 beschreibt, kann man auf dem beschränkten Platz einer modernen Zeitung schwer anders wiedergeben. Der Kanton Aargau war ab 1803 in elf Bezirke und 48 Kreise eingeteilt. Der Bezirk Nr. 33 umfasste Wey als Bezirks- und Kreishauptort sowie Muri, Langdorf, Egg, Aristau, Buttwil, Geltwil und Isenbergschwil. Ein Gesetz gestattete die Vereinigung kleinerer Ortschaften des gleichen Kirchenspiels zu einer Bezirks- oder Kreisgemeinde unter einem gemeinschaftlichen Gemeinderat. Das wollten die erwähnten Gemeinden versuchen, und sie einigten sich darauf, für sechs Jahre eine Kreisgemeinde unter einem gemeinschaftlichen Gemeinderat zu bilden. Ausgenommen war das Kloster, für das die Regierung eine besondere Regelung festgelegt hatte.

Jahrelanges Ringen

Nach der Versuchsphase von sechs Jahren ging allerdings ein jahrelanges Ringen los. Wey kam zum Schluss, dass die Gemeinde wieder einen eigenen Gemeinderat haben «und nimmer mit dennen bis dahin anderen Gemeind stehen» wolle. Für Wey war die «Absönderung» von den übrigen Ortschaften der Kreisgemeinde klar. Aristau und zum Teil auch Muri-Egg stellten sich auf denselben Standpunkt. Isenbergschwil, Geltwil und Hasli opponierten dem Begehren von Wey und wollten weiterhin unter einem einzigen Gemeinderat weitermachen. Die restlichen Gemeinden – Dorf Muri, Buttwil, Birri und Althäusern – widersetzten sich dem Wunsch der Ortschaft Wey nicht, wollten jedoch Details abgeklärt haben. Eine Begründung für die Beibehaltung eines gemeinsamen Gemeinderats liegt nur von Isenbergschwil vor: So hiess es etwa, es hätte bei der Einteilung in verschiedene Munizipalitäten in mehreren Gemeinden Unordnung geherrscht, und unter einer grossen Anzahl von Bürgern könnten mehr fähige Leute für Ämter gefunden werden, was sich nur vorteilhaft auswirke. Es wurden in der Folge auch Varianten diskutiert, etwa die Dreiteilung der Kreisgemeinde: Wey mit Söriken, Dorfmuri samt Greuel, Egg, Hasli, Langenmatt und Wili; Aristau mit dem Holzhof, Birri mit Schwetti, Althäusern, Herrenweg und Türmelen; Buttwil mit Galizi, Geltwil und Isenbergschwil. Auch Egg, Hasli, Türmelen, Aristau und Althäusern hatten unterdessen das Begehren um Selbstständigkeit gestellt. Der Kleine Rat in Aarau sah ein, dass an ein Zusammenhalten der Kreisgemeinde nicht mehr zu denken war. Auseinandersetzungen gab es 1812 auch darüber, wer Bezirkshauptort werden sollte.

Trennung notwendig

Anfang 1816 schliesslich lag der Entwurf zu einem Teilungsdekret vor. Die auf eine grosse Anzahl angewachsene Bevölkerung, die lokalen Begebenheiten und die anderen Verhältnisse würden eine Trennung notwendig machen, wurde als Begründung angeführt. Der Kreis Muri wurde in vier Gemeindebezirke eingeteilt: Muri, bestehend aus den Ortschaften Wey, Söriken, Wyli, Langenmatt, Langdorf, Greuel, Egg, Türmelen, Herrenweg und Hasli; Aristau, bestehend aus den Ortschaften Aristau, Holzhof, Birri, Schwettihof, Althäusern und Kapf; Geltwil bestehend aus den Ortschaften Geltwil und Isenbergschwil sowie Buttwil bestehend aus den Ortschaften Buttwil, Unterbad und Galizi. Die Gemeinde Muri wurde schliesslich zum Hauptort des Bezirks Muri bestimmt.

Mit der Aufteilung der Kreisgemeinde kehrte allerdings keine Ruhe ein. Nicht einmal ganze drei Jahre später, am 25. Januar 1819, reichten die Einwohner von Muri-Wili eine Bittschrift beim Kleinen Rat des Kantons Aargau ein. Die Einwohner möchten in Zukunft eine eigene Ortsbürgerschaft bilden und aus dem Kreisverband entlassen werden. Und im Dezember 1831 traten drei Bürger von Muri-Wey an den Grossen Rat mit der Bitte, den Beschluss von 1816 aufzuheben und der Ortschaft zu gestatten, eine eigene Gemeinde zu bilden.