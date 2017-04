Janine Zbinden hat ihr Ziel erreicht: Die 16-jährige Skifahrerin durfte am Wochenende an den Schweizer Jugendmeisterschaften teilnehmen. «Es war eines meiner grossen Ziele in der diesjährigen Saison, und ich habe mich extrem darauf gefreut», erklärt sie. Die Qualifikation erreichte sie mit Topleistungen an den interregionalen Rennen. Ihre Vorfreude auf die beiden Rennen in Les Crosets, wo nur die 50 besten Mädchen der ganzen Schweiz antreten durften, war riesig.

Ihre Qualifikation für diese Rennen beweist auch, dass der Weg, den die 16-Jährige eingeschlagen hat, ein erfolgreicher sein kann. Seit dem Sommer wohnt sie unter der Woche nicht mehr bei ihren Eltern zu Hause im Reussstädtchen, sondern in Schüpfheim im Kanton Luzern, wo sie das Sportgymnasium besucht. Es war keine einfache Entscheidung, aber bereut hat sie sie bis jetzt nie.

5. Platz im Riesenslalom

Denn seit Zbinden klein war, ist das Skifahren ihre Leidenschaft. Aber nicht nur das: Skifahren sei auch eine wichtige Lebenserfahrung, sagt die ehrgeizige junge Frau. Dieser Ehrgeiz, gepaart mit ihrem Talent, brachte sie nun an die Schweizer Jugendmeisterschaften.

Die Erwartungen waren besonders am Samstag sehr hoch, denn der Riesenslalom stand auf dem Programm. «Natürlich habe ich meine Hoffnungen in beide Rennen gesetzt, aber im Riesenslalom fühle ich mich diese Saison wohler.» Dieses gute Gefühl konnte sie im Rennen umsetzen: Sie fuhr auf den sehr guten 5. Rang. Die Freude war riesig, auch bei

ihrem Vater, der für sie immer

eine grosse Unterstützung am Berg sei. Auch Janine Zbinden selber war sehr glücklich: Nicht nur am Renntag habe alles gepasst, sondern auch in der Vorbereitung sei alles gut gelaufen. Die Handverletzung, die sie sich kurz vorher zugezogen hatte, spürte sie an diesem wichtigen Tag nicht mehr.

Wetter spielte gegen sie

So ging sie auch mit einem guten Gefühl am Sonntag beim Slalom an den Start. Doch die Piste war sehr ruppig und anspruchsvoll – und ein grosser Fehler im ersten Lauf spülte Zbinden weit zurück. Die Hoffnung gab die junge Freiämterin dennoch nicht auf und glaubte daran, im zweiten Lauf mit einer frühen Startnummer noch Plätze gutmachen zu können. Doch dann spielte ihr das Wetter einen Streich: Es war so schlecht, dass der zweite Lauf abgesagt werden musste. Die Enttäuschung war gross, doch die sehr gute Leistung vom Riesenslalom heiterte sie wieder auf.

Nun schaut sie nach vorne, denn das Jahr hält noch einige Höhepunkte für sie bereit: Zum Abschluss der Saison hatte sie sich für den Final des Grand Prix Migros in Adelboden qualifiziert, und im April wird sie nach Schweden reisen, um dort an den internationalen Rennen teilzunehmen.

Mit ihrer Saison ist Janine Zbinden sehr zufrieden, und doch sieht sie immer Verbesserungspotenzial. Ebenfalls hofft sie, dass sie in das nationale Leistungszentrum aufgenommen wird, dafür braucht es eine Topsaison und gute Ränge an den nationalen Vergleichsrennen. Das grosse Ziel für die nächste Saison hat Janine Zbinden auch schon klar im Kopf: «Ich möchte mich gut in den FIS-Rennen etablieren und einfach meine grosse Leidenschaft, das Skifahren, weiter erfolgreich und mit Freude verfolgen können. Denn das Skifahren macht mich glücklich.» (az)