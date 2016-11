Der Gemeinderat will einer fünfköpfigen, christlich-syrischen Familie, die in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde, ab Januar eine Unterkunft und Betreuung anbieten. Wo die Familie wohnen wird, ist derzeit noch nicht klar.

Der Gemeinderat hatte die Bevölkerung via Gemeindeblatt gebeten, ihr leerstehende Wohnungen zu melden. Bisher sei der Aufruf erfolglos geblieben, sagte Gemeindeschreiberin Cornelia Hermann. Die Gemeinde selber besitze zwar eine Wohnung, doch diese werde erst im Juli frei.

Mit der Aufnahme von fünf Asylbewerbern erfüllt die Gemeinde auf dem Mutschellen allerdings nur die Hälfte der vom Kanton berechneten Quote. Die anderen Asylbewerber, die Oberwil-Lieli aufnehmen müsste, sollen in einer Verbundlösung in der nahen Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg untergebracht werden.