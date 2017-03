«Wir setzen die Kurse ganz bewusst früh an, damit die neu Eingeteilten möglichst schnell nach ihrem Eintritt in die Feuerwehr einsatzbereit sind», sagt Peter Olschimke. Der Feuerwehrinstruktor ist an diesem Ausbildungswochenende der Kurskommandant und war selber früher lange Kommandant der Feuerwehr Waltenschwil. Nach der Grundausbildung sind die neuen Feuerwehrleute in der Lage, im Alarmfall richtig zu reagieren. Die vertiefte Einübung des Gelernten geschieht dann im heimischen Korps.

Keine Nachwuchssorgen

«Wir im Freiamt haben das Glück, dass wir keine Nachwuchssorgen haben», freut sich Olschimke. Es seien regelmässig auch erfreulich viele Frauen unter den Neueingeteilten. Mitmachen kann fast jeder und jede ab 18 Jahren. Die Dienstpflicht endet mit 44 Jahren, wer keinen aktiven Dienst leistet, zahlt die Feuerwehrsteuer. Der Grund für das intakte Interesse am Feuerwehrdienst ist nach Ansicht von Olschimke die Möglichkeit, für die Menschen im Dorf, für die Gemeinschaft einen wichtigen Dienst leisten zu können. «Die Feuerwehr ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr in spätestens zehn Minuten mit mindestens zehn Mann und einem Tanklöschfahrzeug zur Stelle. Die Feuerwehr fragt nicht, sie macht.

Das ist schon faszinierend.» Zudem biete sie Neuzuzügern ideale Bedingungen, um sich schnell in einem Dorf zu integrieren. Nicht zuletzt sei die Kameradschaft sehr wichtig. «Welche andere Organisation kann das alles zusammen schon bieten?»