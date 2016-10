Tatsächlich ist unter Punkt 9b der Traktandenliste über die Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November vermerkt: «Hilfe vor Ort mit einer einmaligen Geldspende». 50'000 Franken sollen dabei an die Organisation schwizerchrüz.ch gehen.

Auf Anfrage der az bestätigt Glarner, dass es sich bei der Organisation um jene handelt, bei der er auch anfangs Juli in Griechenland zwei Flüchtlingscamps besucht hatte: «Die machen dort eine gute Sache.»

Die Organisation operiert seit September 2015 in Griechenland. Aktuell betreut sie 600 Flüchtende in der griechischen Stadt Sindos in der Nähe von Thessalonike.