Ab dem 13. März ist der neue Fahrplan des ZVV für die Jahre 2018/2019 im Internet abrufbar – er liegt öffentlich auf, damit die Bevölkerung Anregungen und Änderungsvorschläge einreichen kann. Für die Gemeinde Islisberg, deren Einwohner sich stark nach Zürich orientieren, ist die Anbindung an den Nachbarskanton besonders wichtig. Allerdings heisst es in den Gemeinderatsnachrichten: «Die Chancen auf einen Ausbau der Buslinie 205 sind klein.» Trotzdem fordert der Gemeinderat die Bevölkerung auf, mitzureden, Wünsche und Änderungsvorschläge anzubringen: «Steter Tropfen höhlt den Stein.» Hinweise und Änderungsbegehren sind an die Wohngemeinde zu richten. Der Gemeinderat trägt diese Anliegen dann beim ZVV vor.

Aber wie viel Einfluss kann eine kleine Gemeinde wie Islisberg überhaupt nehmen? Ursula Marfort, die alljährlich an der Regionalen Verkehrskonferenz teilnimmt, hält fest: «Mit dem Ja zum neuen Finanz- und Lastenausgleich wird der öffentliche Verkehr eine reine Kantonsaufgabe. Die Gemeinde hat daher noch weniger Einfluss auf die Fahrplangestaltung als bisher.» Zudem sei mit dem letzten Fahrplanwechsel vor allem im Knonaueramt viel Geld in Neuerungen beim öffentlichen Verkehr investiert worden. «Islisberg hat davon nicht gross profitiert. Und dieses Mal wird das zur Verfügung stehende Geld in anderen Regionen des Kantons Zürich eingesetzt», erklärt Marfort.

Kreative Lösung

Dank etwas Fantasie und gutem Willen konnten aber auch schon Verbesserungen erreicht werden: Wenn der letzte Bus aus Bonstetten nach Jonen in die Garage fährt, dann macht der Chauffeur einen kleinen Umweg über Islisberg. Damit hat die Gemeinde von Montag bis Samstag einen Nachtbus. «Der Vorteil ist, dass diese Variante fast nichts kostet, weil der Bus ja sowieso nach Jonen muss», erklärt Marfort. Insgesamt seien die Möglichkeiten aber begrenzt. Einer der Gründe: Die Linie 205 startet in Arni, hält in Islisberg und fährt dann nach Bonstetten.