Der Verein Insieme Freiamt fühlt sich im Kampf für die Anliegen von Menschen mit einer kognitiven Behinderung bestätigt. Dies aufgrund eines wegweisenden Bundesgerichtsurteils: Das Gericht entschied, dass die IV-Stelle Basel-Landschaft einer 21-jährigen behinderten Frau ein zweites Ausbildungsjahr für eine Anlehre zu Unrecht verweigert habe.

Mittel werden knapper

«Wir haben uns zwar über das Urteil gefreut», sagte Sybille Bader (Tägerig), die im Insieme-Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit und Korrespondenz verantwortlich ist, an der 44. Generalversammlung in Wohlen. «Aber der Kampf geht weiter», erklärte sie. «Die Mittel der öffentlichen Hand werden knapper.» Das wirke sich auf die Menschen mit einem Handicap und gleichermassen auf die Angehörigen aus.

Das politische Lobbying für die benachteiligten Menschen stehe für Insieme Freiamt weiterhin zuoberst auf der Liste, betonte Sybille Bader. «Aber bei uns soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.» Wie das geht, macht der Verein seit Jahren beispielhaft vor. Er lädt die Mitglieder dieses Jahr nicht nur wiederum zum beliebten Familienpicknick und zu Sommerferien in einem Hotel in Davos ein, die von zwölf auf vierzehn Tage verlängert worden sind, damit man dem Leistungsvertrag mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen gerecht werden kann. Vorstandsmitglied Sonja Widmer organisiert die beiden Ferienwochen auch dieses Jahr. Zusätzlich können dieses Jahr alle Teilnehmer bei einem Besuch bei Chocolat Frey in Buchs eigenhändig zwei Tafeln Schoggi giessen. Das teilte die Organisatorin Silvia Reichenbach an der GV mit.

Werbeauftritt markanter gestalten

Im Walkingtreff, im Freizeitclub und im Sportclub pflegt der Verein die sportlichen Interessen der betreuten Menschen. Insieme Freiamt ist auch traditionsgemäss am Herbstmarkt in Wohlen und an Standaktionen in Wohlen, Bremgarten, Berikon, Sins und Muri präsent. Es wäre gut, wenn der Verein seinen Werbeauftritt verbessern würde, sagte ein ehemaliges Vorstandsmitglied. Der gewählte Schriftzug auf dem Plakat genüge nicht: «Wir werden mit anderen Institutionen verwechselt.» Sybille Bader lud den Votanten ein, zusammen mit dem Vorstand den Auftritt zu verbessern – mit Erfolg. Der Mann macht mit.

5000 Franken für St.-Josef-Stiftung

Insieme Freiamt beteiligte sich auch am Volksfest der St.-Josef-Stiftung in Bremgarten und konnte der Stiftung den stolzen Betrag von 5000 Franken überweisen. Am internationalen Tag der Menschen mit Behinderung im Dezember wird Martin Boltshauser, Leiter Rechtsdienst Procap Schweiz, die Eltern darüber informieren, welche Beiträge an Leistungen der Sozialversicherungen den Kindern zustehen. «Der Vortrag richtet sich an jüngere Eltern», erklärte Sybille Bader. Vorstandsmitglied Peter Lietha teilte mit, der Verein sei auf der Website www.insieme-freiamt.ch und auf Facebook präsent und wolle die Post vermehrt elektronisch verschicken. «Aber wer will, kann diese natürlich weiterhin auf dem normalen Weg erhalten.» Insieme Freiamt suche ein neues Vorstandsmitglied, sagte Sybille Bader. Der Vorstand arbeite im Kollektiv, ohne Präsidentin. «Und das geht auch.»