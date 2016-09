Neben den Wettkämpfen, die bereits am Donnerstag, 15. Juni 2017, beginnen und über zwei Wochenende dauern, wird am Aargauer Kantonalturnfest auch die Unterhaltung grossgeschrieben. Erste Eckpunkte sind jetzt bekannt.

An der offiziellen Eröffnungsfeier am 14. Juni spielt die Liveband Grenzenlos. Am Freitag, 16. Juni, kommen die Country-Fans auf ihre Kosten. Zusätzlich zur Livemusik gibt es einen Line-Dance-Workshop, der allen Festbesuchern offen steht. Das Show-Highlight vom ersten Wochenende sind «Die Jungen Zillertaler» mit ihrem volkstümlichen Partysound am Samstag. Ebenfalls am Samstag, 17. Juni, sorgen «Roundabout» mit Sixties-Coversongs für Stimmung.

Für den Freitag, 23. Juni, konnte die irische Folk-Band The Led Farmers verpflichtet werden. Die Band reist extra für das KTF17 in die Schweiz. Schliesslich sorgt am Samstag, 24. Juni, Indigo, die Schweizer Coverband, für ein musikalisches Feuerwerk. Bekannt ist die Band unter anderem für ihre Rock- und Popsongs von den 70er-Jahren bis zu den heutigen Hits. Neben den erwähnten Bands wird es eine Fülle von kleineren Unterhaltungsangeboten geben, verspricht der Veranstalter.